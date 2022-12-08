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Göztepe - Altay maçı için gözler TFF'de

27 Kasım Pazar günü oynanan İzmir derbisinde çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe - Altay maçı için gözler TFF'ye döndü. Bugün toplanacak olan TFF Yönetim Kurulu'nun maçın akıbetine dair kararı bugün alması bekleniyor. Maçın baştan başlatılması, kaldığı yerden devam etmesi ve iki takımın da hükmen mağlup sayılması seçenekler arasında

Göztepe - Altay maçı ne zaman oynanacak? Göztepe Altay maçı iptal mi edilecek? TFF açıklıyor! - Son dakika spor haberleri
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig'de 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay karşılaşması için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'ya döndü. Bugün toplanacak olan TFF Yönetim Kurulu'nun ilk gündem maddesi de yarıda kalan Göztepe - Altay derbisi...

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması" başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasına göre tatil edilen müsabakanın nasıl tescil edileceğine TFF Yönetim Kurulu karar verecek. Kurulun takımlardan birisini veya ikisini hükmen yenik sayma hakkı bulunuyor. Ayrıca disiplin kurulları, eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenzili kararı da verebiliyor.

Kurul, alacağı kararda, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulunduracak.

Yönetim kurulunun müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, karşılaşmanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilme hakkı da bulunuyor.

PFDK KARARLARI

PFDK taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezaları verirken, Göztepe'ye 112 bin, Altay'a ise 185 bin 500 lira para cezası açıkladı.

Kurul ayrıca iki ekibin bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için bloke etti. İki takımın da bu cezalarda indirim talebiyle Tahkim Kurulu'na başvuru hakları bulunuyor.

Eğer bu cezalarda herhangi bir indirim olmaması durumunda Göztepe, kalan 12 iç saha maçından 4'üne seyircisinden mahrum çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor müsabakalarına seyirci alınmayacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması ve maçını iç sahada oynaması halinde son cezasını bu müsabakada çekebilir.

Altay ise kendi evinde kalan 9 karşılaşmanın 5'i olan Pendikspor, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Manisa FK ve Sakaryaspor karşılaşmalarına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılar, geçen günlerde oynanan Boluspor maçını seyirci desteği olmadan oynamıştı.

BÜYÜKEKŞİ: İŞARET FİŞEĞİ, CANKURTARANLAR TARAFINDAN SOKULMUŞ

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçtaki olaylara sebep olanların gereken cezaları almaları gerektiğini dile getiren Büyükekşi, "İşaret fişeği oradaki cankurtaranlar tarafından stadyuma sokulmuş. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak. Bu durum inşallah diğer kulüplere de ders olur. Bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz diye umut ediyoruz." diye konuştu.

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