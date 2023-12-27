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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'de hedef Serdar Gürler - Futbol Haberleri

        Göztepe'de hedef Serdar Gürler

        1. Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. İkinci yarıya daha kaliteli bir oyuncu ekibiyle girmek isteyen sarı-kırmızılıların, eski futbolcusu kanat Serdar Gürler'i listeye aldığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:38
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        Göztepe'de hedef Serdar Gürler
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        Göztepe'de 2018-2020 yılları arasında forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekibi Başakşehir'de bu sezon fazla forma şansı bulamazken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un onay vermesi halinde kurmayların Serdar'ı transfer edebileceği öğrenildi.

        Bu sezon Başakşehir'de genellikle yedek kulübesinde oturan Serdar'ın da Göz-Göz'e geri dönmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

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