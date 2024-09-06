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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Onuachu olmadı - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Onuachu olmadı

        Göztepe'de transfer sezonunun bitimine 7 gün kala golcü arayışları sürerken, Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:52
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        Göztepe'de Onuachu olmadı
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        Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer sezonunun bitimine 7 gün kala golcü arayışları sürerken, Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi. Onuachu'yu Göztepe'ye getirmek için yoğun çaba gösteren yönetim, Nijeryalı futbolcunun isteksiz olması nedeniyle transferden vazgeçti.

        Southampton kulübü ile el sıkışan kurmaylar Paul Onuachu'nun teklifi reddetmesi sonucu geri çekildi. Adı Trabzonspor ile de anılan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon Southampton'da kadro planlamasında düşünülmediği bildirildi. Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

        Southampton, Onuachu'nun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemiş ancak oyuncu transfer döneminde Avrupa'dan bir kulübe gitmemişti.

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