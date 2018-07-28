Süper Lig'deki 26. sezonunu geride bırakan ve kulüp tarihinin en başarılı 8. sezonunu geçen yıl geçiren Göztepe, Bayram Bektaş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu sezon Deniz Kadah, Lamine Gassama, Fausto Grillo, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Yasin Öztekin ve Samed Kaya'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, teknik direktör Bektaş'ın isteği doğrultusunda Deportivo'da forma giyen Celso Borges'in transferi için harekete geçmişti. Kosta Rika Milli Takımı'yla 116 maçı bulunan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinde anlaşma sağlayamayan Göztepe, rotayı Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve henüz yenilemeyen Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson'a çevirdi.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcuya iki yıllık sözleşme önerdiği ifade edilirken görüşmelerin devam ettiği ve transferin olumlu sonuçlanabileceği belirtildi.

35 yaşındaki Atiba, geçen sezon Fabri, Talisca, Babel, Tosic ve Adriano'dan sonra en çok süre alan futbolcu olmuştu. Kanadalı futbolcu, 25 maçta 2101 dakika süre alırken bu maçlarda iki gol kaydetmişti.

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