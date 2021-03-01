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Göztepe fırtına gibi esiyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da mağlup eden Göztepe sezona damgasını vurmaya başladı

Göztepe fırtına gibi esiyor

Yıllar sonra Kasımpaşa karşısında makus talihini yenerek, Gürsel Aksel Stadı'ndan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar sosyal medyada "Büyü bozuldu" mesajlarını yayınlayarak 3 puan mutluluğunu paylaştı. Göztepe bu sezon da bir ilki gerçekleştirerek ilk kez 3 maçını üst üste kazanmayı başardı. Daha önce 2'de 2 yapıp ardından puanlar kaybeden Göz-Göz, 9 puanı hanesine yazdırarak alt sıralarla bağlarını iyice kopardı.

Göztepe'nin başında çıktığı ilk 4 maçta sadece 1 puan alabilen teknik direktör Ünal Karaman da üzerindeki baskıyı yok etti. Oyuncuları ve camiayı yakından tanımaya başlayan Karaman, hem skor hem de kadro istikrarını yakaladı. Kasımpaşa'ya karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ünal Karaman, "Çok zorlandık. Final paslarını ve son vuruşları iyi yapamadığımız bir karşılaşma oynadık. Burada eksiklerimizin olduğunu görüyorum. Bu noktalarda daha dikkatli olacağız ve eksiklerimizi kapatmak adına daha çok çalışacağız" diye konuştu.

CHERIF NDIAYE ŞOV

Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye, Kasımpaşa maçının kahramanı oldu. Maçın 25'inci dakikasında Halil'in pasını gole çeviren Ndiaye, 8'inci sevinci yaşadı. Takımın ligde en skorer oyuncusu olan 23 yaşındaki forvet, mücadelesiyle de camianın beğenisini aldı. Ndiaye, bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü (2),Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor (2) ve Kasımpaşa maçlarını boş geçmedi. Göztepe, Ndiaye'nin gol attığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

HALİL'DEN ASİSTLERE DEVAM

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında takımına zaferi getiren golü atan Halil Akbunar da 7'nci asistine imza atarak takıma büyük katkılar sağladı. Ağları 7 kez de sarsan Halil, Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsakalarında asist yapmayı başardı. Özellikle bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran tecrübeli kanat oyuncusu A Milli Takıma da göz kırptı. Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un rakibi olacak Göztepe'de kırmızı kart gören sol bek Berkan cezalı duruma düştü.

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