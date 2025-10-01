Göztepe için büyük fırsat!

Göztepe, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü ağırlayacağı Başakşehir'i yenerek milli araya namağlup ve üst sıralarda girmeyi hedefliyor.

13 puanlı 4. sıradaki Sarı-Kırmızılıların gözü bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarında da olacak.

Avrupa kupalarına katılma adına yarıştığı rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmaların sonuçlarına göre Göztepe galip gelmesi halinde puan farkını artırma ya da azaltma şansı elde edecek.