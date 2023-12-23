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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, ilk devreyi deplasmanda tamamlayacak - Futbol Haberleri

        Göztepe, ilk devreyi deplasmanda tamamlayacak

        Trendyol 1. Lig'de son 4 maçını kayıpsız geçen Göztepe, ilk devrenin son maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:00
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        Göztepe, ilk devreyi deplasmanda tamamlayacak
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        Trendyol 1. Lig'de son 4 maçını kayıpsız geçen Göztepe, ilk devrenin son maçında deplasmanda Bodrum FK ile mücadele edecek.

        Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

        Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 17. haftaya 32 puanla üçüncü sırada giren Göztepe, lider Eyüpspor'un 7, ikinci durumdaki Kocaelispor'un 1 puan gerisinde yer alıyor.

        Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer ile Billal Messaoudi'nin sakatlıkları bulunuyor.

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