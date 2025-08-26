Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Juan'ın bonservisini aldı! - Futbol Haberleri

        Göztepe, Juan'ın bonservisini aldı!

        Göztepe, geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı Brezilyalı santrafor Juan'ın bonsevisinin alındığını ve oyuncu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 10:54 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'den Juan hamlesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göztepe, Southampton'dan kiralık olarak transfer edilen Juan'ın bonservisinin alındığını ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Trendyol Süper Lig’de sezona iyi bir giriş yapan Göztepe, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte 7 puan toplamayı başaran İzmir ekibi, Galatasaray ve Trabzonspor’un ardından ligde üçüncü sırada yer alıyor. Bir yandan Avrupa hedefi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da iç transferde önemli bir hamle yaptı. Göztepe, kiralık olarak forma giyen Juan'ın bonservisini almak için Southampton ile anlaşma sağlandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe’miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva’nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Juan’a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        "GÖZTEPE İÇİN AKILLICA BİR YATIRIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

        Sportif Direktör Ivan Mance de Juan’ın bonservisiyle kulübe katılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

        "Juan’ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve önümüzdeki sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi