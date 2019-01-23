Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan sürerken Göztepe, ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u rövanşta evinde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

21. dakikada Osman Çelik'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Göz-Göz, 39'da Serdar Gürler'in attığı golle farkı ikiye yükseltti ve ilk yarı böyle sona erdi: 2-0.

Sarı-Kırmızılılar, 66. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle durumu 3-0'a getirirken kalan sürede başka gol olmadı ve çeyrek final bileti Göztepe'nin oldu.