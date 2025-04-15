Göztepe'nin en kritik haftası

Süper Lig'de galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Göztepe, yine kritik bir haftaya girecek. Ligde aldığı kötü sonuçların ardından 10'uncu sıraya kadar gerileyen Sarı-kırmızılılar cumartesi günü önce Beşiktaş'la evinde 32'nci hafta maçında karşı karşıya gelip 24 Nisan Perşembe günü de deplasmanda Trabzonspor'la Türkiye Kupası yarı final müsabakasına çıkacak.

3 hafta önce de buna benzer bir fikstüre sahip olan Göztepe bu kez ligde Trabzonspor, kupada Beşiktaş'la oynamıştı. Trabzonspor'la deplasmandaki lig maçında 1-1 berabere kalan Göz-Göz, İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-1 yenerek 49 yıl sonra Türkiye Kupası'nda yarı final vizesi almıştı.

Yine Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynayacağı maçlardan iyi bir sonuç almaya çalışacak Göztepe, iki rakibini yenerek tekrar çıkış peşinde koşacak. Göztepe, bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı maçları ise hiç kaybetmedi. Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek tek dış saha galibiyetine imza atan Sarı-kırmızılılar, Siyah-beyazlıları kupada saf dışı bıraktı. Göztepe, Trabzonspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 yenerken, Trabzon'da ise 1-1 berabere kalıp puan kopardı. Göztepe, özellikle Trabzonspor'u bir kez daha yendiği takdirde 55 yıl sonra kupada finale kalacak. Göztepe, Türkiye Kupası'nı kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya da hak kazanacak.