Göztepe'nin gözü Tijanic'te

Sezon başında Fenerbahçe'ye 500 bin euro karşılığında kiralıdığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ı 1 milyon 200 bin euroya sarı-lacivertlilere veren Göztepe, gözünü orta saha oyuncusu David Tijanic'e çevirdi.

Şu anda ligde 21 puanla 15'inci basamakta yer alan Al Adalah küme düşme hattında yer alıyor. Bitime 4 maç kala en yakın rakibi 14'üncü Al Khaleej'in 3 puan gerisinde yer alan Al Adalah, lige veda ederse Tijanic, Göztepe'ye dönecek.

Tijanic, bu sezon Göztepe'de 18 lig maçına çıkıp 1 gol attı. Deneyimli oyuncu Al Adalah'ta ise 14 müsabakada boy gösterdi ve 3 kez fileleri sarstı. Göztepe'nin 25 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.