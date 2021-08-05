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Göztepe'nin Sinan umudu arttı

Süper Lig'de transfer döneminde şimdiye kadar Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik ve Kahraman'ı kadrosuna dahil eden Göztepe sezon başından beri peşinde olduğu Sinan Gümüş için umutlandı

Göztepe'nin Sinan umudu arttı
DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Sinan'ı kadro dışı bırakmasının ardından Göztepe'nin oyuncuyla temaslarını sıklaştıracağı kaydedildi. Yine Fenerbahçe'den Thiam ve Ademi'yi de gündemine alan sarı-kırmızılıların, önceliği Sinan Gümüş transferine vereceği kaydedildi. Geçen sezon Fraport Tav Antalyaspor'dan kadroya dahil edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe takımında 18 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol attı. Yeni sezonda ise sarı-lacivertlilerin Csikszereda, Kasımpaşa ve PEC Zwolle ile oynadığı özel maçlarda forma giyen gurbetçi futbolcu, toplam 70 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri sarstı.

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