DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Sinan'ı kadro dışı bırakmasının ardından Göztepe'nin oyuncuyla temaslarını sıklaştıracağı kaydedildi. Yine Fenerbahçe'den Thiam ve Ademi'yi de gündemine alan sarı-kırmızılıların, önceliği Sinan Gümüş transferine vereceği kaydedildi. Geçen sezon Fraport Tav Antalyaspor'dan kadroya dahil edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe takımında 18 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol attı. Yeni sezonda ise sarı-lacivertlilerin Csikszereda, Kasımpaşa ve PEC Zwolle ile oynadığı özel maçlarda forma giyen gurbetçi futbolcu, toplam 70 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri sarstı.