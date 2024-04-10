Göztepe şölene hazırlanıyor

Kurmayların Gençlerbirliği karşılaşmasında, medcezir şarkısıyla coşan Göztepe taraftarı için sanatçı Levent Yüksel'i stada getirebileceği kaydedildi. Taraftarların da hem İstanbul hem de Giresun'a akın edeceği bildirildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un ise daha sakin ve temkinli olduğu vurgulandı.