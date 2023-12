Göztepe, Süper Lig ateşini yaktı!

1'inci Lig'de evinde yıldızlar topluluğu lider Eyüpspor'u 5-1 gibi çok farklı mağlup eden Göztepe, sezonun en kritik maçlarından birini rahat kazanıp taraftarını mest etti. Zorlu geçmesi beklenen Eyüpspor karşılaşmasına fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca rakibine adeta top göstermedi. Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarının de desteğini alan Göztepeli futbolcular çok önemli bir galibiyete imza attı. İkinci sırada yer alan Kocaelispor'un Bodrum FK maçında 2 puan kaybetmesiyle Göztepe, Süper Lig yarışında avantaj yakaladı. Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren Göz-Göz, Eyüpspor'a da 7 puan yakınlaştı.

"BÜYÜK MÜCADELE ÖRNEĞİ GÖSTERDİK"

Karşılaşmada ilk yarının son 20 dakikasında zorlandıklarını da vurgulayan Stoilov, "Maça çok iyi başladık ve genelde çok iyiydik. Fakat ilk devrenin son 20 dakikası zorluklar yaşadık. Bunun öncesinde ise 4 ya da 5 gol atmalıydık. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda ise istediğimiz ritmi ve dinamizmi tekrar yakaladık. Goller bulduk ve maçı kazanmasını bildik. Eyüpspor'a karşı büyük mücadele örneği gösterdik" dedi.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Oyuncularının sahada her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu durumu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü sahada her şeyimizi verdiğimiz zaman taraftarımız da çok mutlu oluyor. Kaybettiğimiz günlerde dahi her şeyimizi ortaya koyarsak taraftar arkamızda duracaktır. Sıkı çalışmayı sürdüreceğiz. Disiplinli bir şekilde çalışırsak hem futbol mantalitemizi geliştiririz hem de maçları kazanırız. Taraftarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız."