Göztepe ve Rizespor kader maçında

DHA

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi Göztepe müsabakayı kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın bitime 1 maç kala Play-Off biletini cebine koyacak. Konuk Çaykur Rizespor ise Gürsel Aksel Stadı'nda 3 puanı hanesine yazdırırsa geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmeyi garantileyecek. Beraberlik halinde ise iki takım da rakiplerinin alacağı sonuçlara bekleyecek.

Göztepe'de sakatlığı süren stoper Erhan mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın biletleri 1'inci kategori 475, 2'nci kategori 365, 3'üncü kategori 200, 4'üncü kategori 145, 5'inci, 6'ncı kategori ile misafir tribünü 55 TL olarak satışa çıktı. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, maçın iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek, "12 maçtır kaybetmiyoruz. Muhteşem taraftarımızın desteği ile kazanıp Play-Off'u garantilemek istiyoruz. Göztepe layık olduğu yere gelecektir" dedi.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Göztepe deplasmanda 2-0 kazanmıştı.