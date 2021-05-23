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Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in görevini bırakmasının yankıları sürüyor

Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme

Göztepeli İşadamları Derneği, Başkan Sepil'e görevde kalması için çağrıda bulunurken, Gürsel Aksel Stadı'na, "Elini elimizden çekme" yazılı dev bir pankart astı. İşadamları Derneği, Sepil'in Türk futbolu için büyük değer olduğunu belirterek, "Değerli Başkanımız Mehmet Sepil yayınladığı mesaj ile yeni bir sürecin haberini vererek, Göztepe mücadelesinin daha arka saflarında yer almak istediğini açıklamıştır. Türkiye futbol camiasının tüm bileşenlerde meydana gelen kültürel erezyon, kanun tanımazlık, etik ve ahlaktan yoksun davranışlar maalesef bu sistem içinde vizyonuyla, profesyonelliğiyle, samimiyatiyle öne çıkan değerli başkanımızı bizden koparmak üzeredir. Değerli başkanımız Türk futbolu içerisinde kendisine gelen ricaları geri çevirmeden mesleki ve insani bilgi ve birikimini kullanabileceği alanlarda görevler üstlenmiş, Kulüpler Birliği başkanlığı yapmış ve şu gün bile yayın hakları ile ilgili görüşmeleri yürüten komisyonda yer almaktadır. Herkesin gördüğünü Sayın Mehmet Sepil de görmüştür. Temel ayarlarında sorunlar olan bir düzeni bir veya birkaç kişi düzeltememektedir. Göztepe başkanlığını üstlendiği günden bu yana yapmak istediği her projede ihtiyacı olduğu her süreçte kulübümüz ve başkanımız olabildiğince yalnız bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

Göztepeli İşadamları Derneği, Başkan Sepil'in aldığı her kararın arkasında duracaklarını da ifade etti. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Göztepemiz ve İzmir için yaptığınız tüm çalışmaların, emeklerin değeri bilinmektedir. Türkiye'de bazen, 'Hayır' kelimesinin kullanılmadığının farkındayız. Uğradığınız haksızlıkları kabul etmiyoruz. En az siz kadar üzgün, en siz kadar hayal kırıklığı içindeyiz. Gelecek süreç ne getirirse getirsin, size desteğimiz ve inancımız değişmeyecektir. Her şeyden önce hizmet edilen kulüp şanlı şerefli Göztepemizdir. Göztüepemize hizmet eden, uğruna maddi ve manevi emek veren hele ki başkanlık onurunu üstlenmiş herkes ölümsüzdür. Göztepe'nin menfaatlerini önde tutarak hareket ettiniz, yine öyle olacağını adımız gibi biliyoruz. Bu bir veda metni değildir. Göztepe'nin mücadelesini arttırarak devam etmeniz yönünde hem size, hem yönetim kadromuza, hem Göztepeliler'e açık bir çağrı, bu şehrin yöneticilerine ise bir uyarıdır. Sayın Mehmet Sepil, sizi hedeflerinizi camiamızla bütünleştirecek bir yönetim anlayışıyla mücadelenin dozunu arttırmaya davet ediyor, yüzünüzü düşürmeyeceğimize dair söz veriyoruz."

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