Castaner, BFMTV televizyonunda, eylemlerde çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan biber gazına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polisin gösterilerde biber gazı kullanımının yasaklanmasına karşı olduğunu belirten Castaner, polisin kendini korumak için biber gazına ihtiyacı olduğunu savundu. Castaner, biber gazı yasaklandığında polisin silah veya güç kullanması gerekeceğini, bunu da istemediğini söyledi.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Ligi, geçen hafta mahkemeye başvurarak, polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Paris İdari Mahkemesi, polisin biber gazı kullanmasının yasaklanmasını talebini reddetmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, sarı yeleklilerin protesto gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin bir gözünü kaybettiğini ileri sürmüştü.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını söylemişti.

Fransa Ulusal Meclisi, eylemlerde şiddete başvuranlara karşı sert cezalar uygulanmasını öngören yasa tasarısını görüşüyor.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.

Fransa'da Sarı Yelekliler liderlerinden Jerome Rodrigues'in olaylarda gözünü kaybetmesi sonucu öfkelenen protestocular, halka gösteri çağrısında bulundu.