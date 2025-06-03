Gözyaşları sel oldu! Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden acil tıp teknisyeni Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları Atlas Mete (1) ile Eylül (6) için İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

DHA'nın haberine göre kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu, sedye ile getirildiği törende ölen çocuklarının peluş bebeklerine sarıldı.

Aydınlar Mahallesi’nde cumartesi gece geç saatlerde Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

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Fotoğraf: İHA

Kazada otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ ile İsmail Volkan Deler ve hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül yaşamını yitirdi.

Acil tıp teknikeri olan Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları için Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.