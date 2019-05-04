Yatırımcısına nisanda yüzde 6,6 getiri sağlayan gram altın, değer kazancını üst üste 5'inci aya taşıdı.
Gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle geçen ay pozitif bir seyir izledi.
Nisan ayına 230 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı görmesinin ardından, nisanı yüzde 6,6 primle 246,1 liradan tamamladı.
Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5'inci aya taşırken bu dönemde yatırımcısına yüzde 20,2 getiri sağladı.
Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, son dönemde ons altındaki zayıf duruşa karşın, dolar kurunun değer kazanmasının gram altın fiyatının yukarı trendini korumasına neden olduğunu kaydetti.
Önümüzdeki dönem dolar kurunun yönünün gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Taştan şunları kaydetti:
"Gram altında takip ettiğimiz 245-247 lira direncini bu çerçevede önemli görmekle birlikte piyasa buraları bir süre dinlenme alanı olarak görecektir. Buna karşın gram altının 245 TL’nin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketin 265 TL direncine doğru devamını bekleyebiliriz. Olası bir geri çekilmede ise 240,5 ve 235 TL ana destekler olarak öne çıkmakta."
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, gelecek aylarda da gram altındaki değerlenmenin sürebileceğini söyledi.
Karadağ, dolar kurunun 5,90 lira üzerindeki ısrarı ve Türkiye’ye yönelik risk algısının sürmesinin, gram altının geri çekilmesini sınırladığını belirterek, "Diğer yandan, ons altının 1.270 dolar çevresinde zayıf bir görünüm içerisinde işlem görmesi aslında gram altın fiyatının 245 TL’nin altına doğru hareketine neden oldu. Ancak bundan sonraki süreçte dolar kurunun hareketi önemli olacaktır. Özellikle dolar kurunda 5.70 lira seviyesine doğru bir hareket görülmediği sürece gram altında da 240 lira seviyesinin üzerindeki seyrin korunmasını bekleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.
Yatırımcıların portföylerinde mevcut pozisyonlarını korumaya devam edebileceklerini ifade eden Karadağ, kademeli alımlar için 245 TL’nin altındaki fiyat hareketi hatta olası 240 TL ve altına doğru hareketlenmelerin değerlendirilebileceğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.