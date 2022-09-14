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Gram altın 999 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 999 lira seviyesinde işlem görüyor

Gram altın 999 liradan işlem görüyor
Gram altın 999 liradan işlem görüyor
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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 999 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 999 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.690 liradan satılıyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek günü 1,3 azalışla 1.702 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını söyledi.

Verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin fiyatlamaya başladığını aktaran analistler, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunduğunu ifade ederek, bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 51,2 ve 75 baz puana yüzde 18,3 ihtimal verildiğini dile getirdi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.680 doların destek, 1.720 ve 1740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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