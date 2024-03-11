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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın rekor kırmaya devam ediyor! 11 Mart 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altın rekor tazeliyor! 11 Mart 2024 güncel altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları, ons ve dolar kurunda yaşanan son dakika hareketlerinden etkileniyor. Ons değerinin 2 bin 179 liraya yükselmesiyle 11 Mart Pazartesi günü değer kazanarak gram altın 2 bin 243 TL'ye çıktı. Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 07:55 Güncelleme: 11.03.2024 - 07:55
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        1

        Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları zirve seviyesini koruyor. Son haftalarda her gün yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 243 TL'ye yükseldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 234 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 11 Mart Pazartesi gününe ise 2 bin 243 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 652 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 668 TL'den işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.243,66

        Satış: 2.243,99

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.179,45

        Satış: 2.179,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.589,85

        Satış: 3.668,92

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.359,41

        Satış: 14.630,80

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.157,27

        Satış: 7.337,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.359,41

        Satış: 14.630,80

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.910,80

        Satış: 16.310,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.293,39

        Satış: 1.705,16

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.197,25

        Satış: 2.317,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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