        Grammy ödüllü şarkıcı D'Angelo 51 yaşında kanserden dolayı hayatını kaybetti

        Grammy ödüllü şarkıcı D’Angelo hayatını kaybetti

        Soul müziğin usta isimlerinden D'Angelo, pankreas kanserine yenik düştü. 51 yaşında hayata veda eden sanatçının ailesi, "Geride bıraktığı olağanüstü etkileyici müzik mirası için sonsuza dek minnettarız" ifadesini kullandı

        Giriş: 15.10.2025 - 12:22 Güncelleme: 15.10.2025 - 12:22
        Soul efsanesi hayatını kaybetti
        Soul müziğin efsanevi ismi D’Angelo, kanserle verdiği mücadelenin ardından 51 yaşında hayatını kaybetti.

        Pankreas kanserine yenik düştüğü öğrenilen ünlü şarkıcının ailesi, ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: Ailemizin parlayan yıldızı, bu hayattaki ışığını söndürdü... Kanserle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından, hayranları tarafından D’Angelo olarak bilinen Michael D’Angelo Archer'ın 14 Ekim 2025'te aramızdan ayrıldığını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ondan geriye değerli anılar kaldı, ancak geride bıraktığı olağanüstü etkileyici müzik mirası için sonsuza dek minnettarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, ancak hepinizi onun yasına ortak olmaya ve dünyaya bıraktığı şarkı armağanını kutlamaya davet ediyoruz.

        Dört Grammy ödülü kazanan sanatçı, bu ödülleri, 2001'de çıkardığı 'Voodoo' ve 2016'da çıkardığı 'Black Messiah' albümleriyle aldı.

        "USTALIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

        Beyonce, D’Angelo'nun ardından web sitesinde çarpıcı bir siyah-beyaz fotoğrafla onu anarak; "Güzel müziğin, sesin, piyanodaki ustalığın ve sanatçılığın için sana teşekkür ederiz. Neo-soul'un öncüsüydün ve bu, ritim ve blues'u sonsuza dek değiştirip dönüştürdü. Seni asla unutmayacağız" diye yazdı.

