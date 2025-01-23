Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Grand Kartal Otele en yakın itfaiye 49 dakika uzaklıkta! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye 49 dakika uzaklıkta!

        78 kişinin hayatını kaybettiği kâbusun yaşandığı otele en yakın itfaiye istasyonunun, binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında 49 dakika sürdüğü belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        En yakın itfaiyenin uzaklığı 49 dk!
        ABONE OL

        Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonundan binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 03.27'deki yangın ihbarının ardından olay yerine ulaşan ilk ekip, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yola çıkan itfaiye personeli oldu.

        BİNEK ARAÇLA TEST EDİLDİ

        Otel yangınına müdahalede geçen süreyle ilgili tartışmalar devam ederken, AA ekibi, en yakın itfaiye istasyonunun otele mesafesini binek araçla test etti. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yangının meydana geldiği otele, navigasyon uygulamasından en kısa güzergah seçilerek, aradaki mesafe ve süre ölçüldü.

        REKLAM

        Düz yolda aracın hızı 70 kilometreye sabitlendi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne doğru giderken, yolun bazı bölümlerinin engebeli ve virajlı olması nedeniyle hız zaman zaman 50 kilometreye düştü.

        42 KİLOMETRELİK YOL

        Yolun bazı kısımlarındaki kaygan zemin, ulaşım süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Yapılan testte, kış koşullarının etkili olduğu kayak merkezine binek araç ile ulaşmanın yaklaşık 49 dakika sürdüğü ve 42 kilometre mesafe katedildiği belirlendi.

        Olası bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #grand kartal otel
        #son dakika
        #Bolu
        #kartalkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?