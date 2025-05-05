Granfondo yarışları heyecanı Samsun'da yaşanacak

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın girişimleriyle başlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Samsun İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışı, 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Karadeniz Bölgesi'nin tek bisiklet organizasyonu olan yarış, 18 Mayıs Pazar günü saat 09.00'da Çobanlı İskelesi'nden start alacak. Katılımcılar; 56 km'lik kısa parkurda: Çobanlı İskelesi'nden başlayarak 19 Mayıs ilçesinden dönüp yine aynı noktada finişe ulaşacak. 110 kilometrelik uzun parkurda: Çobanlı'dan başlayarak 19 Mayıs, Kızılırmak Deltası ve Bafra ilçeleri geçilerek yine aynı noktada tamamlanacak.

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Etkinlikler yalnızca profesyonel sporcularla sınırlı değil. 17 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de, 4-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik mini yarış da düzenlenecek. Yarışın start ve finiş noktası olan Çobanlı İskelesi'nde, iki gün boyunca EXPO alanı kurulacak. Sporcular ve Samsunlular, çeşitli etkinliklerle buluşma imkânı bulacak.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcunun katılması beklenen organizasyonda, sporcuların yanı sıra aileleri ve antrenörleriyle birlikte yaklaşık 2-3 bin kişinin Samsun'a gelmesi öngörülüyor. Bu yoğunluk, kentin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor.