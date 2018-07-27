Grasshoppers - Zürich karşılaşma önü

Grasshoppers ve Zürich, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Grasshoppers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Zürich, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 366. İddaa'da Grasshoppers kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Zürich kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Grasshoppers son hafta oynanan Young Boys maçında 1-2 yenildi.

Zürich ise Lugano maçında 1-1 berabere kaldı.

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