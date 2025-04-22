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        Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD DV Lottery Green Card sonuçları nasıl sorgulanır?

        Amerika'da oturma ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları yoğun ilgi görüyor. Green Card başvuru sonuçları açıklanınca başvuru sahipleri kendilerine verilen onay koduyla sonuçlarını DV Lottery sisteminden online olarak sorgulayabilecek. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD DV Lottery Green Card sonuçları nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:09
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        Green Card başvuru sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. DV Lottery üzerinden gerçekleşen başvuruların ardından gözler Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card'ta, başvuru sonuçları geçtiğimiz sene hatırlanacağı gibi 4 Mayıs tarihinde erişime sunuldu. Peki, "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte DV Lottery Green Card başvuru sonuç tarihi...

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        2025 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

        Başvuru yapan kişiler, sonuçlarını saat 19.00’dan itibaren kontrol edebilirler.

        GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

        1- Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin

        https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.

        2- Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin

        Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.

        3- Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin

        Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.

        4- Sonuç Sayfasını Kontrol Edin

        Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.

        GREEN CARD NASIL ALINIR?

        Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

        Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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        GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Green Card sonuçları dvprogram.state.gov adresi üzerinden Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) ile sorgulanabilecek.

        GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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