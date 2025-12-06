Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular neden başlamadı?
Green Card başvuruları için bekleyiş devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri daha önce Habertürk'e yaptıkları açıklamada, sürecin uzamasını federal hükümetin kapanmasına bağlamıştı. Ancak 43 günlük kapanmanın sona ermesinin üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen başvuru sayfası hâlâ aktif hâle getirilmedi. Sistemde yaşanan bu aksamanın, getirilen 1 dolarlık kayıt ücretine ilişkin teknik düzenlemelerden kaynaklandığı düşünülüyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
GREEN CARD BAŞVURULARINDA GECİKME YAŞANIYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.
2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:
"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."
GREEN CARD BAŞVURULARI 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ YÜZÜNDEN Mİ BAŞLAMADI?
Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.
1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.