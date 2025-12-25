Green Card başvurularında son durum: Green Card iptal mi ediliyor?
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Green Card başvurularının askıya alındığını açıkladı. Noem açıklamasında, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı işaret etti. Noem, "Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi." dedi. Peki, Green Card programı iptal mi edildi? İşte Green Card başvuru takvimine dair son gelişmeler
ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) olarak bilinen Green Card başvuru takvimi takip edilirken, ABD İç Güvenlik Bakan Kristi Noem başvuruların askıya alındığını açıkladı. Noem açıklamasında, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı işaret etti. Peki, Green Card başvurularında son durum nedir? İşte detaylar
GREEN CARD PROGRAMI İPTAL Mİ EDİLDİ?
ABD İç Güvenlik Bakan Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) yani Green Card olarak bilinen programı durdurma talimatı verdiğini açıkladı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'in açıklaması, Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvurularında rekor gecikmenin yaşandığı ve milyonlarca kişinin başvuruların ne zaman başlayacağını merak ettiği zamanda geldi.
ABD İç Güvenlik Bakanı, ABD'de yasal ikamet hakkı tanıyan Green Card programını askıya aldıklarını duyurdu.
GREEN CARD'A 'ÜLKE GÜVENLİĞİ' AYARI
Noem açıklamasında, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı işaret etti.
"Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştır. Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi." diyen Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"DV1 PROGRAMINI DERHAL DURDURMA TALİMATI VERİYORUM"
"2017'de Başkan Trump, DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DEAŞ teröristinin New York'ta gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin ölümüne yol açan yıkıcı kamyon saldırısının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etti.
Başkan Trump'ın talimatı üzerine, bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesini sağlamak için USCIS'e DV1 programını derhal durdurma talimatı veriyorum."
DV programı her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kura yöntemiyle 50 bine yakın kişiye sürekli ikamet hakkı veriyor. 2025 kurasına yaklaşık 20 milyon kişi başvurdu ve kazananlarla eşleri de dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi Green Card hakkında sahip oldu. Öte yandan kazananlar,Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş için güvenlik soruşturmasından geçiyor.
WASHINGTON'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN SIKILIŞAN GÖÇ POLİTİKASI
ABD'de 27 Kasım günü Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız yetkililerine gerçekleşen saldırı sonrası Trump yönetimi göç politikasındaki adımlarını sertleştirdi. Afgan uyruklu saldırgan tarafından gerçekleşen saldırının ardından ABD Başkanı Trump, ülkenin göçmenlik sisteminde köklü bir revizyon yapmayı amaçladığını söylemiş ve "ABD göçmenlik sisteminin tamamen iyileşmesi adına üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurmayı hedefliyor" demişti.
ABD yönetimi bu süreçte "endişe kaynağı ülkelerden" gelen tüm yabancılara daha önce verilmiş olan Green Cardların incelenmeye alınacağını bildirmişti.
3 Aralık günü, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), daha önce seyahat yasağı getirilen toplam 19 ülkenin vatandaşlarına Yeşil Kart da (Green Card) dahil tüm göç başvurularının durdurulduğunu duyurmuştu.
SEYAHAT YASAĞI GENİŞLEDİ
Beyaz Saray iki gün önce yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin seyahat yasağını genişlettiğini bildirdi. Daha önce "yüksek riskli" ülkeler listesindeki 12 ülkeye ilave olarak gelen bu beş ülke ile yasaklı ülke sayısı arttı. Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan'ı tam giriş yasağı kapsamına eklediği belirtildi. Yasak listesine Filistin Yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişiler de dahil edildi.
Washington, geçen Haziran ayında 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamış, yedi ülkenin vatandaşları için ise güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar getirmişti.
Yasak; Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları için geçerliydi. Kısıtlı erişim ise Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarını kapsıyordu.