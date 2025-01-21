Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD'de vatandaşlık ve kalıcı oturma izni sağlayan Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl belirli bir dönemde açılan bu başvuru süreci sonrasında, sonuçlar dünya çapında milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Green Card sahibi olma ihtimali, başvuranlara ABD'de yaşam, çalışma ve eğitim gibi birçok kritik avantaj sağlamakta. Bu sebeple, başvuruların sonuçları için yoğun bir merak söz konusu oluyor. İşte Green Card başvuru sonuçlarına dair detaylar...
Green card başvurularına ilişkin süreç bu yıl da yoğun ilgi görmüştü. Ekim - kasım aylarında gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler, sonuçların açıklanacağı DV Lottery'nin resmi web sitesindeki açıklamalara çevrildi. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DV-2026 Katılımcıları, 3 Mayıs 2025'te öğlen (EDT) itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecekler. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.
GREEN CARD NASIL ALINIR?
Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.
Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.