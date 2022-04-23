Greuther Fürth, Bundesliga'dan düştü!

Greuther Fürth’ün 5. dakikada Jetro Willems’in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayer Leverkusen 8. dakikada Patrik Schick, 18. dakikada Sardar Azmoun, 58. dakikada Paulinho ve 84. dakikada Exequiel Palacios’un golleriyle karşılaşamadan 4-1 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 55’e çıkardı ve üçüncü sıraya yükseldi.

Bu sezon oynadığı 31 maçta sergilediği 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetlik performans sonucunda 17 puan toplayan Greuther Fürth, böylece Bundesliga'ya veda eden ilk ekip oldu.

​​​​​​​Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Köln sahasında Arminia Bielefeld’i 3-1 yenerken Freiburg-Borussia Mönchengladbach karşılaşması 3-3, Eintracht Frankfurt-Hoffenheim müsabakası da 2-2 berabere sonuçlandı.