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Grev nedeniyle Berlin'deki tüm uçuşlar iptal edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı 'uyarı grevi' nedeniyle Berlin Havalimanı'nda Çarşamba günü tüm uçuşlar iptal edildi.

Grev nedeniyle Berlin'deki tüm uçuşlar iptal edildi
HABERTURK.COM

Almanya'nın başkenti Berlin'de yer personellerinin yüksek ücret talebiyle greve gitmesinin ardından Berlin Havalimanı Çarşamba günü tüm uçuşlarını iptal etti.

Grev, Almanya'nın başkentine ve başkentten yapılan yaklaşık 300 uçuşu etkiledi.

Alman haber ajansı DPA , işverenlerin personele bir defaya mahsus 2.000 Euro ödeme teklif ettiğini bildirdi.

G&ouml;rsel: Flightradar24
Görsel: Flightradar24

THY, BERLİN SEFERLERİNİN İPTALİNİ AÇIKLAMIŞTI

Türk Hava Yolları da dün, Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı 'uyarı grevi' nedeniyle, bu kente düzenleyeceği bazı seferleri iptal ettiğini açıklamıştı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY, 25 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyeceğini duyurmuştu.

Ayrıca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal edilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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