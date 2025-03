Gripin, ABD turnesinde Ali Poyrazoğlu ile buluştu

Yaklaşık 15 yıldır hemen hemen her sene ABD turnesine çıkan Gripin, bu yıl da geleneği bozmayarak yeni şarkılarının lansmanını, 'North American Tour 2025' kapsamında 6 – 15 Mart tarihleri arasında Washington DC (DC), New York (Drom), Philadelphia (City Winery), Boston (Sonia), San Francisco (Richshaw Stop) ve Seattle'da (High Dive) gerçekleştirdikleri konserlerde yaptı. Her konserde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Gripin’e dinleyicileri yeni şarkılarında da hep bir ağızdan eşlik ettiler.

7 Mart’ta Gripin Yapım etiketiyle yayımlanan ve müzikseverlerin beğenisini toplayarak tüm müzik platformlarında hızla yükselişe geçen 'Kim Tutar Beni'nin sözleri Murat Başdoğan ve Birol Namoğlu’na ait. Geçtiğimiz aylarda 'Var Bir İhtimal' şarkısını dinleyicileriyle buluşturan başarılı müzik grubu Gripin; yeni single çalışması 'Kim Tutar Beni' ile de, merakla beklenen yeni albümünden izler barındıran parçalar yayımlamaya devam ediyor.