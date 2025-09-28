İlk kez kendi şarkılarını coverladıkları albüme 'Tek Buzlu' adını veren Gripin; İstanbul LifePark’taki Octoberfest’te gerçekleşen konserlerinde yüzlerce kişiyle eski - yeni şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Büyük bir katılımın olduğu festivalde; Gripin şarkılarıyla hem hüzünlenen hem eğlenen İstanbullular, sonbaharın gelişini en sevilen Gripin şarkılarıyla kutladılar.

Gripin; coşkulu geçen konserin bir bölümünde, sözlerini ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yazarak ithaf ettikleri 'Nasılım Biliyor musun?' isimli şarkılarıyla da büyük alkış aldı.

Finalde yoğun istek üzerine yeniden sahne alan Gripin grubu, bu unutulmaz gecede seyircileri kırmayarak, çok sevilen şarkılarından 'Aşk Nerden Nereye'yi ikinci kez seslendirdi.