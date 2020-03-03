Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - ZONGULDAK

AA

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından gerçekleştirilen anma töreninde, Maden Şehitleri Anıtı'na çelenk konuldu.Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Hüsnü Meydan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.Meydan, "Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğiz." dedi.Törene, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992 yılında meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri ise olaydan 5 yıl sonra bulunup çıkarılmıştı.