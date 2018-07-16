Grönland'da bir köy devasa buzdağının tehdidi altında

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Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Görnland adasındaki bir köye devasa bir buzdağının yakınlaşması, endişeye yol açtı. Buzdağının parçalanarak tsunamiye yol açma ihtimali nedeniyle, adanın batısındaki Innaarsuit köyü kısmen tahliye edildi.

Yerel basın, buz dağının dün gece köye daha fazla yakınlaşmadığını duyurdu.

Yerel yöneticiler, daha önce bu kadar büyük bir buzdağı görmediklerini söylüyorlar.

Geçen yıl meydana gelen bir depremin sonucu oluşan dalgaların Görnland'ın kuzeybatısındaki evleri sular altında bırakması üzerine 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Danimarka merkezli Ritzau haber ajansı, Innaarsuit köyünde yaşayan 169 kişiden buzdağına yakın olanların tahliye edildiğini bildiridi.

Köy belediye meclisi üyesi Susanne Eliassen, yerel Sermitsiaq gazetesine yaptığı açıklamada, "Çatlaklar ve delikler var. Bunlar da bizi her an parçalanabileceği konusunda korkutuyor" dedi.

Eliassen, köyün güç istasyonunun ve yakıt tanklarının da kıyaya yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Bazı uzmanlar, buzul kütlelerinin yol açacağı sorunların iklim değişikliği nedeniyle daha sık görülebileceğini söylüyor. Buzulların parçalanması, tsunami riskini de beraberinde getiriyor.

Rakamlarla Grönland buz tabakası

Buzla kaplı alan : 1.799 milyon kilometrekare

: 1.799 milyon kilometrekare To plam buz hacmi : 2,99 milyon kilometreküp

: 2,99 milyon kilometreküp Ortalama kalınlık : 1.673 metre

: 1.673 metre En kalın buz tabakası: 3 bin 488 metre

Grönland, Danimarka'ya bağlı bir ada.