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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Grundig ürünleri Koçtaş'ta satılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Grundig ürünleri Koçtaş'ta satılacak

        Koçtaş, Grundig ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, "Mağazalarımızdaki Grundig marka dönüşümü ile birlikte yeni alanlar da oluşturacağız. Bu alanlarda müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımızın yönlendirmesi ve destekleriyle ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilecekler" dedi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise, "Koçtaş ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Grundig ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştıracak olması bakımdan çok değerli" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:31
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        Grundig ürünleri Koçtaş'ta satılacak
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        Koçtaş, markalarla yaptığı kurumsal iş birlikleri ile ürün ve marka yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Koçtaş mağazalarında ve online sitesinde ev elektroniği markalarından biri olan Grundig'in ürünlerinin satışına başlandı.

        Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu iş birliğini duyurmak amacıyla 29 Mayıs’ta Koçtaş Kartal mağazasında bir araya geldiler.

        Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, "Grundig ile başlayan kıymetli iş birliğimiz kapsamında toplam 26 mağazamızda ‘Shop in Shop’, yani mağaza içerisinde mağaza diye ifade ettiğimiz alanlar ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerindeki ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Buzdolabından ankastre setlere, espresso makinelerinden robot süpürgelere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Grundig’i Koçtaş müşterilerimiz ile buluşturuyoruz" dedi.

        Koçtaş mağazalarında Grundig için özel projeler geliştirileceğini söyleyen Şatıroğlu, "Mağazalarımızdaki Grundig marka dönüşümü ile birlikte yeni alanlar da oluşturacağız. Bu alanlarda müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımızın yönlendirmesi ve destekleriyle ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilecekler. Ayrıca dönemsel olarak çeşitli tadım aktiviteleri de gerçekleştirilecek” dedi.

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise, "Grundig markamızla evlerde sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam tarzını destekliyoruz. Yenilikçi, enerji ve su verimli teknolojileri sürdürülebilir malzemeler ve şık tasarımlarla buluşturarak geleceğin evini bugünden tüketicilerimize sunuyoruz. Perakende yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürerek tüketicilerimize en iyi müşteri deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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