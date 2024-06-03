Grundig ürünleri Koçtaş'ta satılacak

Koçtaş, markalarla yaptığı kurumsal iş birlikleri ile ürün ve marka yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Koçtaş mağazalarında ve online sitesinde ev elektroniği markalarından biri olan Grundig'in ürünlerinin satışına başlandı.

Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu iş birliğini duyurmak amacıyla 29 Mayıs’ta Koçtaş Kartal mağazasında bir araya geldiler.

Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, "Grundig ile başlayan kıymetli iş birliğimiz kapsamında toplam 26 mağazamızda ‘Shop in Shop’, yani mağaza içerisinde mağaza diye ifade ettiğimiz alanlar ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerindeki ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Buzdolabından ankastre setlere, espresso makinelerinden robot süpürgelere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Grundig’i Koçtaş müşterilerimiz ile buluşturuyoruz" dedi.