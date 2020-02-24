Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Silivri Cezaevi'nde terör örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalmaya uygun olmadığına yönelik raporunun ardından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi. İbrahim Gökçek hakkında yurt dışı yasağının yanı sıra ev hapsi kararı verildi.

ADLİ TIP: CEZAEVİ UYGUN DEĞİL

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayene neticesinde hazırlanan raporda "Kurulumuzda yapılan muayenesinde beslenme yetersizliğine bağlı genel durum bozukluğu ve kaşektik olduğu tespit edilen İbrahim Gökçek'in dosyadaki mevcut belgeleri ve Kurulumuz muayene bulgularına göre halihazırda hastane şartlarında yatırılarak tıbbi takip ve tedavisinin sağlanması gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

YURT DIŞI YASAĞI VE EV HAPSİ

İbrahim Gökçek ile ilgili bu raporu değerlendiren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararı verdi. Mahkeme, İbrahim Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

AÇLIK GREVİ SONRASI ÖLÜM ORUCU

İbrahim Gökçek, Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 200 gün açlık grevi yapmış, Ocak ayının başında ölüm orucuna başlamıştı.