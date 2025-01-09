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        Haberler Bilgi Ekonomi GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcunda son durum

        GSS borcu silinecek mi?

        GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:39
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        Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren fakat prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanunla 1 milyon 784 bin 614 vatandaşın 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık zorunlu GSS prim borcu terkin edilecek.

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        GSS BORCU SİLİNECEK Mİ?

        2.2 milyar liralık GSS borcu silinecek

        TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanunla 1 milyon 784 bin 614 vatandaşın 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık zorunlu GSS prim borcu terkin edilecek

        Meclis Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1 milyon 784 bin 614 zorunlu Genel Sağlık Sigortalı vatandaşın, 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinecek.

        AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek.

        TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasada yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

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        Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.

        Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.

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