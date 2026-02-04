Oyunseverler tarafından merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi belli oldu. 2022 yılında tanıtımı yapılan ancak henüz piyasaya sürülmeyen oyun için Rockstar Games'dan beklenen açıklama geldi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?