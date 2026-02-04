GTA 6 çıkış tarihi belli oldu: Grand Theft Auto 6 ne zaman çıkacak?
Dünyanın en popüler yapımlarından biri olan GTA 6, 2022 yılında tanıtılmasının ardından askıya alınmıştı. Ancak oyunun yapım şirketi sonunda müjdeyi verdi ve oyunun çıkış tarihini paylaştı. Peki, Grand Theft Auto 6 ne zaman çıkacak?
Oyunseverler tarafından merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi belli oldu. 2022 yılında tanıtımı yapılan ancak henüz piyasaya sürülmeyen oyun için Rockstar Games'dan beklenen açıklama geldi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games, GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.
GTA 6 SÜRÜMÜ BELLİ OLDU MU?
Piyasaya sürülmeye hazırlanan GTA 6'nın yalnızca konsollar için olduğu, bilgisayar sürümünün ise daha sonra geleceği tahmin ediliyor.
Not: Fotoğraflar oyunun eski sürümlerine ait olup, teliflidir.