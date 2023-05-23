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Güçlü bacakları olan kişilerde kalp krizi sonrası kalp yetmezliği riski daha düşük

Japon araştırmacılar, güçlü bacak kasına sahip kişilerde, kalp krizinden sonra kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğunu tespit etti

Güçlü bacakları olan kişilerde kalp krizi sonrası kalp yetmezliği riski daha düşük
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Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, kalp krizi geçirmiş ancak bacakları güçlü olan hastalarda, kalp yetmezliği gelişme riski daha düşük.

Japonya'nın Sagamihara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, 2007 ile 2020 yılları arasında, daha önce kalp rahatsızlığı yaşamamış, ilk defa kalp krizi geçiren 932 kişi incelendi.

Kalp krizi sonrasında hastaneye yatırılan hastaların "quadriceps" kas grubu testiyle bacak gücü ölçümü yapılan araştırmada, hastaların 481’inin kasları güçlü çıkarken, 451’inin güçsüz olduğu görüldü. Hastaların 67'inin ise ortalama kas gücüne sahip olduğu belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği andan itibaren 4,5 yıl boyunca izlenen hastalarda, bacak kasları güçlü olanlarda kalp yetmezliği görülme oranı binde 10,2, kasları güçsüz olanlarda ise bu oran binde 22,9 olarak ölçüldü.

Araştırmada ayrıca, bacak kaslarının güçlendirilmesi ile kalp yetmezliği arasındaki ilişki incelendi.

Bunun sonucunda ise bacak kaslarındaki yüzde 5’lik gelişimin kalp yetmezliği riskini yüzde 11 azalttığı saptandı.

Araştırmacılardan Sagamihara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoterapi Bölümünden Kensuke Ueno, yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın, kalp krizi sonrası kalp yetmezliği gelişme riski yüksek olan hastaların belirlemesinde etkili olduğunu söyledi.

Bacak kası kuvvetinin klinik ortamda doğru şekilde ölçümünün kolay olduğunu aktaran Ueno, bunun, kalp krizi geçiren hastalarda, kalp yetmezliği gelişmesini engelleyici tedavi uygulamada da yardımcı olabileceğini ifade etti.

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