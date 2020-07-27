Gül hastalığı nasıl geçer? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Gül hastalığı aniden döküntü ve kızarıklık şeklinde stres ve sıkıntı ile ortaya çıkabilen bir cilt hastalığıdır. Hastalığın belli bir nedeni olmamakla beraber sık görülen bir hastalıktır. Genelde pembe bir kızarıklık ile başlayarak ortası boşalarak etrafı halka şeklini alan ve ilerlemesi ile döküntü oluşturan bir sürece sahiptir. Kaşıntı yapması da muhtemeldir. Hastalık süresince çok fazla tahriş edebilecek her türden giysi veya aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Kuru kalması ve sulanmaması gereklidir.

Sıcakla temas etmemeli ve ılık bir banyo yapmalıdır. Temiz tutulmalı ve mikrop kapmamasına özen gösterilmelidir. Gül hastalığı tedavisi için mutlaka doktora gitmek gereklidir. Bazı kişilerde fazla ilerlemeden kısa sürede ortadan kalkar, ancak; kimisinde uzun sürer ve tekrar edebilir.

Göğüs, sırt, boyun, kollar ve bacaklar, karın bölgesini etki altına almaktadır. Bazen yorgunluk hali ve halsizlik yapabilmektedir. Hastalığın 10-35 yaş arası kişilerde görülme sıklığı fazladır. Hastalığın evresi bir kaç hafta ile bir yıl sürebilme ihtimali vardır. Tedaviyi düzgün yerine getirmek ve dikkat etmekle daha kısa sürede geçmektedir. Bazı kişilerde ilaç kullanmadan kendiliğinden geçebilmektedir.

Gül hastalığı tedavisi

İlaçlar, merhemler ve losyonlar ile tedavi edilmektedir. Bu tedavinin düzenli bir şekilde yapılması gereklidir. Bu sayede hiç bir iz kalmadan tedaviye cevap verebilen bir hastalıktır. Önemli bir hastalık değildir o yüzden fazla stres yapmadan geçmesini beklemek en doğru olanıdır.