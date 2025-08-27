Gül Onat'tan haber var
Pankreas kanseri tedavisi gören Gül Onat, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu. İki işlem gördüğünü söyleyen Onat, sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı
71 yaşındaki oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna dair bilgiler yayımlayan Onat'tan yeni bir haber geldi.
Kemoterapi tedavisi gördüğünü söyleyen Gül Onat, sevenlerine; "Dostlar, iki işlem gördüm. Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam... Sizleri bilgilendireceğim sürekli, hepiniz sağlıkla kalın" sözleriyle seslendi.