Cemile Bayraktar, Kemal Sunal filmleri için, "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret" ifadelerini kullanmıştı.



Bayraktar'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal'dan yanıt geldi.



ÜZÜLME KEMAL!



Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı Kemal Sunal fotoğrafının altına "Üzülme Kemal! Sevenlerin, bugüne kadar yaptığını zannettiği işlerden ses getiremeyenlerin seni kullanarak bir yere gelme çabasına izin vermiyor.." notunu düştü.

TEK GERÇEK BU!



Ali Sunal da, "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çok da önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil. Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.

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