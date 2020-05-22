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Gülben Ergen: Çocuklarım için alışverişe çıktım

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Ergen, mağaza çıkışı muhabirlere "Çocuklarım için alışverişe çıktım" açıklamasını yaptı

Gülben Ergen
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir eve kapanan şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Normalleşme sürecinin ilk günlerinde alışveriş turuna çıkan Ergen, mağaza girişindeki el dezenfektanını kullandıktan sonra satın aldığı ürünleri inceledi.

Ergen'in yaklaşık bir saat süren alışverişi sırasında bir an bile maskesini çıkartmadığı görüldü. Gülben Ergen, mağaza çıkışı muhabirlere "Çocuklarım için alışverişe çıktım" açıklamasını yaptı.

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