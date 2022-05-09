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Haberler Fiskos Gülben Ergen'den açıklama! Sahnede fenalaşmıştı... - Magazin
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Gülben Ergen'den açıklama! Sahnede fenalaşmıştı...

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un kutlama programında sahne alan ve iki kez fenalaşmasından sonra hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünlü şarkıcı, son sağlık durumuyla alakalı Instagram'dan bilgi verdi

Gülben Ergen'den açıklama! Sahnede fenalaşmıştı... - Magazin
HABERTURK.COM

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında konser veren Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış ve buna rağmen tekrar dinleyicileriyle buluşmuştu. İkinci kez sahnede fenalaşan Ergen, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

GÜLBEN ERGEN'DEN AÇIKLAMA

Konserin iptal edilmesinden kısa bir süre sonra hastaneden taburcu olan ünlü şarkıcı, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı. Takipçilerine son sağlık durumuyla alakalı bilgi de veren Gülben Ergen, şunları söyledi:

Şimdi Düzce’den geriye kalanlara baktım... Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş... Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum.

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