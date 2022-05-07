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Haberler Magazin Gülben Ergen sahnede elbisesine takılıp düştü
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Düzce'de sahne alan Gülben Ergen elbisesine takılıp düşünce ilginç bir yorum yaptı

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında sahne alan Gülben Ergen elbisesine takılıp düşünce yapılan müdahalenin ardından "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum" dedi

Gülben Ergen sahnede elbisesine takılıp düştü
Gülben Ergen sahnede düştü
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AA

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından yeniden sahneye çıktı.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.

"ARKADAŞLAR ŞAMPİYONLUĞUNUZ BENİ DEVİRDİ"

Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.


Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.

Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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