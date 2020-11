Gülçin Ergül; Şarkıcı, söz yazarı, besteci, seslendirme sanatçısı, oyuncu, koreograf, dansçı ve yin yoga eğitmenidir. Yasak Elma dizisinin bu akşamki konuğu olan Gülçin Ergül merak konusu oldu. Peki Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül kaç yaşındadır? İşte Gülçin Ergül biyografisi...

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985’te İstanbul’da doğdu. Müziğe “Pera Güzel Sanatlar Akademisi”nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas’ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Uzun yıllar tüm dünyadan çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı, halen devam etmektedir.

Arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları, “Hepsi” grubuyla beraber; Hepsi 1, Hepsi 2, Tempo, Winx Club Soundtrack, Şaka (10+1) olmak üzere 3 albüm ve 2 single dinleyiciyle buluştu. Pepsi’nin ve Penti’nin reklam yüzü oldu (2006). Hepsi ile birlikte 2006 yılında Sezen Aksu ile, 2007 yılında ise Kenan Doğulu ile turne gerçekleştirip, Türkiye’nin farklı şehirlerinde konserler verdi. Birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateşte 15 Dakika sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 isimli dizide 2 sezon boyunca “Gülçin” isimli karakteri canlandırdı. 2009’da Hepsi grubundan ayrıldı.

Müzik kariyerine Bravo (2011) isimli ilk solo albümü ile devam etti. İlk klibini Billboard Türkiye'de bir numara ve TTNET Müzik'te En Çok Dinlenilen ikinci şarkı olan “Ara Ara” isimli şarkıya çekti. Klibin koreografisi için Kylie Minogue ve Mariah Carey gibi starlarla çalışan dünyaca ünlü dansçı ve koreograf “David Hernandez” ile çalıştı.

Birçok jenerik ve jingle seslendirdi. (En son seslendirdiği jingle’lar: Star TV, Medipol Üniversitesi, Show TV, Tamek, Radyo Fenomen, Radyo Bilyoner)

2013 yılında “Trendy”, “Dream You”, “WoMen” gibi dergilerde kapak kızı oldu.

2015 yılında Arpej Yapım etiketi Bir Tanecik Aşkım adlı ikinci solo albümünü çıkardı. Şarkının klibini albüm ile aynı adı taşıyan şarkıya çekti. Klip YouTube'da 40 milyon izlendi. İngilizcesi “My One and Only Love” da kısa süre sonra dinleyiciyle buluştu ve olumlu tepkiler aldı.

"Bir Tanecik Aşkım" ve "Harabeyim" klip koreografilerinde koreograflık yönünü de kullanarak Nursel Can ile çalışan Ergül, 2016 yılında yine müziği ve sözleri kendisine ait olan “Harabeyim” single’ını kliplendirdi. Klipteki solo dansları dinleyicileri tarafından çok beğenildi. Ardından Harun Kolçak’ın Çeyrek Asır albümünde seslendirdiği “Ağlat Beni” düeti ve klibi büyük ilgi gördü. Şarkı kısa sürede Türkiye’de bir hit oldu ve YouTube'da klipsiz 48 milyon, klipli 34 milyon izlendi.

2017 yılında Tuna Kiremitçi ile beraber seslendirdiği “Hayatının Hatası” isimli şarkı da Kiremitçi’nin albümünde yer aldı. Sinan Ceceli’nin Söyle albümünde “Ağlama Değmez Hayat” isimli TSM eserini kendi tarzıyla yorumlayarak dinleyicilerine farklı bir yönünü gösterdi. What Da Funk’ın ilk albümünde 2 şarkı (Mecbursun, İyisin) seslendirdi.

2017 yılında seslendirdiği ve oynadığı "Avon" reklamlarında da görebileceğiniz Ergül, tamamladığı “Meditasyon” hocalık eğitimi üzerine, 2017’de “Yoga” hocalık eğitimini tamamlamıştır.

2018 Ağustos ayında What Da Funk düzenlemelerinden oluşan Arabesk isimli ve konseptli proje albümünü çıkarmıştır. Albümde yer alan “İtirazım Var” ve “İkimize Birden” şarkılarını kliplendirdi. "İkimize Birden" klibinde birbirini sevmesine rağmen bir arada olamayan çiftin hikâyesi modern dansla anlatıldı.

2019’da Kim Daha Mutlu film müziğini seslendirmiştir. Bu filmde yer alan “Hoş Geldin” isimli bir diğer şarkısını da kliplendirmiş ve single olarak dinleyiciyle buluşturmuştur. 2020 yılında dünyada etkisini gösteren COVID-19 hastalığından sebep oluşan karantina döneminde farkındalık yaratmak adına, yapım süreci evden hiç çıkmadan tamamlanan, sözü ve müziği kendisine ait olan “Ferman” isimli soul-trap tarzında single çıkarmıştır.

2019-2020 yıllarında iki sezon boyunca Fox TV’de Enis Arıkan’ın sunduğu, dünyada All Together Now adı ile yayınlanan müzik yarışmasının Türkiye versiyonu olan Benimle Söyle yarışmasında ana jurilerden biri olarak görev aldı ve yarışmanın finalinde canlı olarak sergilediği “Grease” performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi.

Gülçin, dördüncü stüdyo albümü Davet doğum günü olan 30 Ekim 2020'de Arpej Yapım etiketiyle yayımladı. Müzik direktörlüğünü Emre Bayar'ın üstlendiği ve Pop, Trap, Disco, R&B, Soul gibi birçok farklı tarzın ustalıkla bir araya getirildiği yenilikçi albümde; Yıldız Tilbe imzalı “Sana Aşığım” adlı 0 şarkı ve Anıl Piyancı iş birliğinin “Kalbime Sorsam” olmasının yanı sıra, 9 şarkıda da Gülçin Ergül'ün imzası bulunuyor. Albümün introsu ve ardından gelen, albümün adını taşıyan "Davet" isimli şarkı, albümün misyonunu ifade ediyor. Albümün ilk çıkış parçası “Beni Bu Rüyadan Uyandırma” klibi Murat Joker yönetmenliğinde 15 saatte tamamlandı. "Vogue" ve "High Heels" tarzında dans eden şarkıcıya dört dansçı eşlik etti. Albüm çıktığı ilk 24 saatte Itunes Türkiye’de en çok satın alınan albümlere bir numaradan girdi.