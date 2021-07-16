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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' isimli şarkısının klibini, YouTube üzerinden yayınladı. Sanatçı, üç yıl önce yollarını ayırdığı Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı.

Eski eş, şarkının altındaki yorum kısmına "Sana bu dünyayı dar edeceğim!" diye yazdı.

Ercan Mutlu’nun tehdit mesajlarının bir kısmı ise şu şekilde:

Evlendiğimde babam öldü dedi. 10 yıl sonra bir televizyon programında babasının a... ve adam öldü. Cenazesini ben gömdüm. inanmayın!

Benim de adım Ercan Mutlu ise sana bu dünyayı dar edeceğim...

Dünya düz mü yuvarlak mı görüşürüz Gülden! Daha fazlası dünya kaç bucakmış ben sana gösteririm! Ablama "Çocuğunu bir daha asla göremeyecek" demişsin... Sana dünya kaç bucakmış öğretmeyen Ercan'ı s....

Dünya düz mü yuvarlak mı? Küçücük aklında sen bana savaş mı açtın?