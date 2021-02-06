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Gülden Karaböcek Neşe Karaböcek neden küs? Neşe Karaböcek kimdir?

Ünlü şarkıcı kardeşler Gülden ve Neşe Karaböcek, gerek sanat hayatları gerekse de özel hayatları ile uzun süre gündemde yer almışlardı. Peki Gülden Karaböcek Neşe Karaböcek neden küs? Neşe Karaböcek kimdir? İşte Gülden Karaböcek Neşe Karaböcek küslüğü hakkında merak edilen detaylar...

Gülden Karaböcek Neşe Karaböcek neden küs? Neşe Karaböcek kimdir?

Gülden Karaböcek uzun bir aranın ardından İbo Show programına konuk oldu. Gülden Karaböcek deyince akla Neşe Karaböcek geliyor. Ünlü kardeşler aşk nedeniyle birbirlerine küsmüşler ve uzun süre magazin gündeminde yer almışlardır. Gülden Karaböcek Neşe Karaböcek neden küs? Neşe Karaböcek kimdir?

NEŞE KARABÖCEK KİMDİR?

Neşe Karaböcek, 1 Nisan 1947'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Neş'ecan Göktürk olan ve henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını alan "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanlı sanatçı, babasının demiryollarındaki görevi nedeniyle İstanbul'da doğdu. Henüz 2,5 yaşındayken babasının tayininin Ankara' ya çıkması nedeniyle oraya taşıdı.

GÜLDEN KARABÖCEK VE NEŞE KARABÖCEK NEDEN KÜS?

Neşe Karaböcek ilk evliliğini Elenor Plak'ın kurucusu, yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten Alper adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Atilla Alpsakarya'nın 1974'te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre magazin basınını meşgul etti. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı. Neşe Karaböcek 1975 tarihinde gazeteci Tevfik Yener ile evlendi. Bu evliliktende Hasan adını verdiği bir oğlu daha oldu.

Hemen hemen her tür müziği denemiş ve sayısız 45'lik plak, LP ve kaset/CD doldurmuştur. Ayrıca 11 sinema filminin başrolünde oynamıştır. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakalamış ve 90'lı yılların ortalarına kadar ismini zirvede tutmayı başarabilen ender sanatçılardan biri olmuştur. 1968-1980 arasındaki 12 yıl boyunca çeşitli plak şirketlerinden 16 adet altın plak, 1 platin plak, 1 altın bülbül (5 altın 45'lik yerine verilmiştir) ve 2 altın kaset ödülü almıştır. 1981 yılında Altın Plak adlı müzik şirketini kuran sanatçı, "Arabeskin anası" olarak bilinmekte olup yaşamını çocukları ile birlikte sürdürmektedir.

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