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Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

SHOW TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür, yeni sezonda da izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kadrosuna kattığı yeni oyuncularla her hafta Salı akşamı yayınlanan Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

Güldür Güldür yeni bölüm bu akşam Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür her hafta en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Her hafta farklı farklı konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer alıyor. Güldür Güldür oyuncuları merak konusu. Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCU KADROSU

Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter

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